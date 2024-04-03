ضخ 72 طن سكر بسعر 27 جنيها بمراكز ومدن الجيزة

كتبت - مرام محمد

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، اصطفاف سيارات ضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو لمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم.

وتفقد محافظ الجيزة 6 سيارات محملة بالسكر المدعم لتوزيعهم على مراكز ومدن وقرى "منشأة القناطر وأوسيم والصف والعياط وأبو النمرس وأطفيح"، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو استكمالًا لما يتم ضخه دوريًا بالمعارض والمنافذ السلعية، في إطار جهود الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات المعنية والتعاون في عملية توزيع السكر علي المواطنين بسهولة ويسر موجها بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.

وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية مع استمرار ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.