ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية فى المنوفية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالمنوفية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام مراقب صحى مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، باتخاذه مخزن "كائن بذات محل إقامته" للإتجار فى الألعاب النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن على 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ15 مليون جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.