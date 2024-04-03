ضبط 1700 مخالفة تموينية بأسواق دمياط

دمياط - هيثم مراد

نفذت مديرية التموين بدمياط حملات مكثفة لمتابعة حركة السلع بالأسواق خلال شهر مارس الماضي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 1702 مخالفة تموينية تنوعت ما بين مخالفات داخل المحال التجارية وكذلك المخابز،.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم رصد مخالفات داخل المخابز تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات، كذلك العمل بدون سجل، مشيرا إلي أنه قد تم تحرير 297 محضر حيال تلك المخالفات.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أنه قد كما تم ضبط 1405 مخالفة داخل الأسواق تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، العمل بدون شهادة صحية، فضلا عن رصد مخالفات غش تجاري، وبيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة،

وأكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك تنسيق قوي بين مديرية التموين وبين باقي الأجهزة التنفيذية من أجل تنفيذ الحملات الانضمامية استعدادا لاستقبال عيد الفطر، موضحا أن هناك متابعات بشكل دوري لكافة الأسواق بنطاق المحافظة من أجل التأكد من عرض منتجات صالحة للاستخدام الآدمي.