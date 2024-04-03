اليوم السابع
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ضبط صيدلى فى النزهة بحوزته أدوية مؤثرة على الحالة النفسية

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:52 م
ضبط صيدلى فى النزهة بحوزته أدوية مؤثرة على الحالة النفسية المضبوطات
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الدخلية من ضبط صيدلى بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة تمكنت من ضبط (مدير صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حال استقلاله سيارة وبحوزته (1770 قرص - 114 أمبول - 14 قطرة عين "جميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص والعقاقير بقصد ترويجها بطريقة غير شرعية خارج الصيدلية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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أخبار الحوادث




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