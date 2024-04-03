اليوم السابع
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ضبط المتهم بدهس مواطن وزوجته وابنتيهما بسيارته والهروب بالقاهرة الجديدة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:57 م
ضبط المتهم بدهس مواطن وزوجته وابنتيهما بسيارته والهروب بالقاهرة الجديدة المتهم
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة - بمصادمة ومصابين أمام أحد المولات– بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور حارس عقار وزوجته ونجلتيهما "بهم إصابات متفرقة بالجسم " الطريق محل البلاغ - إصطدمت بهم سيارة ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بالإنصراف من محل البلاغ خشية تعدى المارة عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







شرطة التجمع الخامس

وزارة الداخلية

مديرية أمن القاهرة

حادث مروري

حادثة




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