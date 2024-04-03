اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 أشخاص في الهرم

الأربعاء، 03 أبريل 2024 07:49 م
ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 أشخاص في الهرم أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة 3 متشاجرين، بسبب خلافات بين الطرفين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم،انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات بينهما، وشهدت إطلاق أعيرة نارية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.


حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 







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اخبار الحوادث




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