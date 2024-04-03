شكل وعدد أسئلة علم النفس للصف الثانى الثانوى وتوزيع الدرجات.. تفاصيل

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحانات مادة علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر أن تبدأ 8 حتى 23 مايو المقبل، وأيضا معايير التصحيح وتوزيع الدرجات، كالتالى:
- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.
وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بمعايير جدول مواصفة الورقة الامتحانية لمادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثاني الثانوي العام:
- أن تكون الأسئلة بنسبة 12.5% مقال قصير صياغات متنوعة ، ونسبة 87.5 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.
- يتم حساب النسبة المئوية للأسئلة المقالية إلى الأسئلة الموضوعية وفقا لمجموع الدرجات وليس لعدد الجزئيات، أي 21 جزئية موضوعي (اختيار من متعدد 2 جزئية مقال قصير في الفصل الدراسي، أما في الدور الثاني 26 جزئية موضوعي اختيار من متعدد، 2 جزئية مقال قصير.
- وتقيس المستويات المعرفية على النحو التالي:
- الفهم 41.5%، التطبيق 41.5% ، المستويات العليا (17%).
- أن تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعتان، حيث يراعي زمن ( 10 دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعتها).
- الدرجة الكبرى للفصلين درجة الامتحانات والد الدراسيين الأول والثاني معا من 30 درجة وتتمثل في 6 درجات أعمال سنة + 24 اختبار فصل دراسي و الدرجة الصغرى من 15 درجة.
- الدرجة الكبرى للدور الثاى من 30 و الدرجة الصغرى من 15 درجة.
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