اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2024 04:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد محطة مترو بولاق الدكرور بالخط الثالث

الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:00 م
شاهد محطة مترو بولاق الدكرور بالخط الثالث مترو بولاق الدكرور
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

محطة مترو بولاق الدكرور هي إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي محطة سطحية قريبة من شارع ترعة الزمر وشارع ترعة زنين وشارع الشريف وشارع همفرس وشارع الجمعية وشارع ناهيا ومكتب صحة بولاق الدكرور وشارع السودان وشارع مصدق ونادي الدقي الاجتماعي وموقف أتوبيسات بولاق الدكرور واللجنة الطبية العامة بالدقي.

وتتكون المحطة من طابقين، طابق الرصيف وطابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على اثنين سلم متحرك واثنين سلم ثابت، كما تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر.

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).







محطة مترو بولاق الدكرور

المترو

مترو بولاق الدكرور

المترو الجديد

مترو الانفاق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة