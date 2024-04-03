شاهد شروق شمس اليوم 24 من رمضان فى كفر الشيخ.. مباشر

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع شروق شمس اليوم 24 من رمضان فى كفر الشيخ، سائلين الله أن يبلغنا ليلة القدر، ولم يتبق من الليالي الوترية إلا 3 ليالي، ليلة الـ25، وتبدأ من مغرب اليوم الأربعاء، الـ24، حتى فجر الـ25 من شهر رمضان، وليلة الـ27، وتبدأ من بعد مغرب يوم الجمعة المقبلة، الموافق 26 رمضان، حتى فجر ال27 رمضان، وليلة ال29 رمضان، التي توافق من بعد مغرب يوم الأحد، ال28 من رمضان، حتى فجر الـ29 من شهر رمضان.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا» - اَللّهُمَّ اجْعَل لنا نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنا في شهر رمضان حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنا فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنا فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنا فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك اَللّهُمَّ أعِنا على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

- اللهم قَرِّبْنا إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلينا الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلينا الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَينا سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنا فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنا فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنا فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدورنا بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

- اَللّهُمَّ وَفِّقْنا فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنا فيهِ من مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنا فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنا فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لنا الحَوائِجَ والآمالَ.

- اَللّهُمَّ اجْعَلْنا فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَينا سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لنا مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لنا فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَينا فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنا فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ

- اَللّهُمَّ اغْسِلْنا فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنا فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبونا فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ نطيعَكَ وألا نعصِيكَ اجْعَلْنا فيهِ رَبى مُحبّين لأَوْليائِكَ مُعادِين لأَعدْائكَ مُسْتنّين فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

‏اللهم أفض على قلوبنا نور الرضوان وعلى أرواحنا حلاوة الإيمان وعلى أجسامنا عافية الأبدان وعلى أسماعنا عذوبة القرآن وعلى ألسنتنا ذكر الرحمن، اللهم تب علينا واغفر لنا واشفنا وارحمنا وارحم والدينا ومن لهم فضل علينا، اللهم أعنا على ذِكرك و شُكرك وحُسن عبادتك

وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون وعدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، صبحكم الله بكل خير وبركة وسعادة يارب العالمين.