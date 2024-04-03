سعر الذهب فى مصر.. تطورات حركة الأسواق وعيار 21 يسجل 3100 جنيه

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3100 جنيه بعد ارتفاع طفيف صباح اليوم مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلي مستويات عالية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.



عيار 21 يسجل 3100 جنيه.



عيار 18 يسجل 2657 جنيها.



عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يستمر سعر أونصة الذهب العالمي في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي، وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى عمليات البيع الموسعة على الأسهم العالمية وتحوط المستثمرين ضد التضخم الذي يبدوا أنه في طريقه إلى الارتفاع من جديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

السعر المحلي يستمر في التذبذب دون تحديد اتجاه محدد في ظل تراجع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان بالرغم من ارتفاع سعر الصرف الرسمي في البنوك بشكل محدود خلال جلسة اليوم، الأمر الذي يدفع السعر إلى الاستقرار وتجاهل التغيرات الحادة في سعر أونصة الذهب العالمي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد عند 2288 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس ليخترق المستوى 2265 دولار للأونصة، وقد عاد السعر إلى التراجع اليوم ليعيد اختبار هذا المستوى من جديد لتستقر التداولات حالياً فوق مستوى الدعم.

مؤشرات الزخم تظهر حاجة إلى التصحيح السلبي في ظل ارتفاع الذهب لـ 6 جلسات متتالية، ولكن تبقى فرص صعود السعر إلى المستهدف عند 2300 دولار للأونصة قائمة بشكل كبير.

أما عن سعر الذهب في مصر:

تبقى أسعار الذهب المحلي في حالة تذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21، في ظل عدم وضوح للاتجاه حالياً بينما يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تغيرات طفيفة لا تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

استكمال صعود الذهب خلال الفترة القادمة يتطلب الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ثم اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام، ولكن الذهب يبحث عن دعم كافي لإمكانية تحقيق هذا سواء من حدوث ارتفاع في سعر الصرف أو من الارتفاع الحالي في سعر الأونصة العالمية.