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سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:13 م
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 الجنيه الذهب- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهد سعر الجنيه الذهب فى مصر في الصاغة ارتفاعا بحوالي 120 جنيها مسجلاً 24800 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر نحو الصعود بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب لمستويات غير مسبوقة.

وسجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24800 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر 250 إلي 432 جنيها للشركات المنتجة في السوق المصرى.







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