اليوم السابع
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سرقت المفتاح.. ضبط خادمة سرقت مجوهرات طبيبة ببورسعيد

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:56 م
سرقت المفتاح.. ضبط خادمة سرقت مجوهرات طبيبة ببورسعيد مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (بورسعيد– السويس) من ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") لقيامها بارتكاب واقعة سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكن طبيبة.

وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة عن طريق سرقة مفتاح الشقة الخاص بالـمجنى عليها مستغلة عملها رفقتها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالى من متحصلات بيع جزء من المسروقات ، وقررت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل مدرسة كائنة بذات الدائرة محل سكنه عن طريق كسر كالون الباب وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







سرقت مجوهرات طبيبة

سرقت مجوهرات

بورسعيد

السويس

المشغولات الذهبية




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