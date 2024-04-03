رئيس وزراء بولندا: الهجوم على عمال الإغاثة يضع تضامننا مع إسرائيل أمام امتحان

وارسو (أ ش أ)

قال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك إن حادث مقتل سبعة عمال إغاثة فى غزة إثر استهدافهم فى غارة إسرائيلية يضع تضامننا مع إسرائيل أمام الامتحان.

وأضاف توسك فى رسالة عبر منصة إكس موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وسفير إسرائيل إلى بولندا ياكوف ليفني، ونقلها راديو بولندا، أظهرت الأغلبية العظمى من البولنديين تضامنا كاملا مع إسرائيل بعد هجوم حماس، واليوم تضعون هذا التضامن أمام امتحان شديد الصعوبة.

وكان نتنياهو قد وصف مقتل عمال الإغاثة بأنه حدث مأساوى ألحقت فيه قواتنا أذى عن غير قصد بأشخاص غير مقاتلين في قطاع غزة، في حين أثارت تعليقات ليفني جدلا بعد أن قال إن انتقاد تصرفات إسرائيل ينبع من معاداة السامية.

وكان مواطن بولندي وثلاثة بريطانيين وكندي أمريكي وأسترالية وفلسطيني قد قتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارتين تابعتين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة عقب انتهائهم من تخزين مواد إغاثية وصلت إلى القطاع.. وردا على ذلك، أعلنت المنظمة تعليق أعمالها في غزة، مؤكدة أنها كانت قد نسقت عملياتها مسبقا مع الجيش الإسرائيلي، وأن السيارتين كانتا تحملان شعار المنظمة بشكل واضح.