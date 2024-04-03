رئيس هيئة الرعاية الصحية يصدر حركة تنقلات وتكليفات موسعة في قيادات الهيئة

كتب وليد عبد السلام

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا جديدًا لإجراء حركة تنقلات وتكليفات موسعة في المناصب القيادية والإدارية العليا بالهيئة، بهدف ضخ دماء جديدة لمزيد من الإنجاز، وحمل القرار رقم (8) لسنة 2024.

ووفق القرار الصادر للحركة الموسعة، تضمنت تكليف 3 مساعدين جدد للمدير التنفيذي للهيئة، وهم الدكتور علي جوهر، مساعدًا للمدير التنفيذي لشئون المتابعة والإتصال، والدكتور محمود الديب، مساعدًا للمدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية، والدكتور محمد العقاد، مساعدًا للمدير التنفيذي لشئون الأفرع وتطوير الخدمات، وذلك بجانب عملهم الأصلي، وبالإضافة إلى تجديد تكليف مساعدي الدكتور المدير التنفيذي السابقين، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والإمداد، واللواء مهندس هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الإتصالي، واللواء مهندس شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات.

وشملت الحركة، تكليف الدكتورة سالي عبدالرؤوف، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، بالإضافة إلى تجديد تكليف الدكتور جمال رطبة، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، وأيضًا، شملت الحركة تكليف رئيسًا لإقليم الصعيد لأول مرة، وهو الدكتور أحمد البرعي، وذلك بجانب عمله الأصلي، استعدادًا لمحافظات الصعيد بالمرحلة الثانية، بالإضافة إلى تجديد تكليف الدكتور مصطفى شعبان، بتسيير أعمال مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد ورئيس إقليم القناة بجانب عمله الأصلي.

وشملت الحركة، تكليف عدد من المديرين العامين بتسيير الأعمال لمختلف الإدارات العامة بالهيئة، حيث تم تكليف الدكتور محمد العقاد، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور أحمد حماد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني، والدكتور محمود الشحات، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والصيدلي حاتم رمضان، مديرًا عامًا للإدارة العامة الفندقية، والأستاذ مصطفى صبري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية، وتم أيضًا تجديد تكليف الصيدلي وائل عمران، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية، واللواء مهندس هشام شندي، مديرًا عامًا للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والأستاذ محمد إبراهيم، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة القانونية، وتم تكليف الدكتور أحمد دنقل، مديرًا عامًا للإدارة العامة لرضاء المتعاملين، واللواء مهندس شريف بلال، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الهندسية، والدكتور أحمد العزب، مديرًا عامًا للإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتور مؤمن العشماوي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة نهى الصناديدي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الأولية، والصيدلانية مروة طه، مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكافحة العدوى وتأكيد الجودة، والدكتور علي جوهر، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذي، والدكتور محمد السنافيري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمود الديب، مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد البشرية، والصيدلانية أسماء سلمان، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال.

كما شملت، تكليف الدكتور أشرف حسين عبداللطيف، بتسيير أعمال مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى تجديد تكليف الدكتور محمد سامي، مديرًا لفرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور أيمن رخا، مديرًا لفرع الهيئة بجنوب سيناء، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مديرًا لفرع الهيئة بالسويس.

وشملت، تكليف عدد من المساعدين لمدراء العموم بجانب عملهم الأصلي، الأستاذ هيثم جمال الدين، مساعدًا لرئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي لشئون التفتيش، والأستاذ حسام تاج الدين، مساعدًا لمدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، والدكتور أحمد شفيق، مساعدًا لمدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والأستاذ خالد أنصاري، مساعدًا لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، بالإضافة إلى تجديد تكليف الصيدلانية شيماء عبدالله، مساعدًا لمدير عام المكتب الفني.

وشملت أيضًا، تكليف الدكتور مصطفى غنيمة، بتسيير أعمال مدير مجمع السويس الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة السويس بجانب عمله الأصلي مستشارًا لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون التحول المؤسسي، والدكتور محمد العقبي، مدير مجمع الأقصر الطبي التابع لفرع الهيئة بالأقصر، والدكتور طارق عبدالمعز، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لفرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور حسين جمال الدين، مدير مجمع الشفاء الطبي التابع لفرع الهيئة ببورسعيد.

وشملت، تكليف عدد من المديرين بتسيير الأعمال للإدارات المختلفة بالهيئة، الأستاذ هشام سيد عبدالعزيز، مدير إدارة الموازنة والحسابات الختامية، والدكتور محمد عبدالجواد، مدير إدارة القضايا والتظلمات، والدكتور السعيد عبدالناصر، مدير إدارة الفتوى والعقود، والدكتورة مها صفوت، مدير إدارة الإحصاء والتقارير بالإدارة العامة للتحول الرقمي، والمهندس محمد صبح، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات، والمهندس محمد طاهر، مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والدكتورة ابتسام كمال، مدير إدارة الرعاية الثانوية، والعقيد ق.م معاش أيمن محمود عثمان، مدير إدارة المخازن.

كما شملت، تجديد تكليف الدكتور محمد نشأت، مدير إدارة التقييم والمتابعة، والدكتورة ريهام سلامة، مدير إدارة الدراسات والبحوث، والدكتور صلاح متولي، مدير إدارة وحدات طب الأسرة، والدكتور أحمد شفيق، مدير إدارة المراكز المتخصصة، والصيدلانية إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، والأستاذ أحمد بيومي، مدير إدارة الأصول، والمهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية، والدكتورة مها عجيز، مدير إدارة مراكز طب الأسرة، والدكتورة مروة موافي، مدير الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مدير إدارة الرعاية الثالثية، والدكتور معاذ العوضي، مدير إدارة التطوير المؤسسي، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، والأستاذ خالد أنصاري، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية.

وشملت أيضًا، تجديد تكليف الصيدلانية مي المليجي، مدير إدارة التطبيقات والنظم،و خالد سيد، مدير إدارة حسابات المرضى، والأستاذ هيثم إبراهيم، مدير إدارة المراجعة بالإدارة العامة للشئون المالية، والأستاذ شادي صابر، مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا، والأستاذ حسام تاج الدين، مدير إدارة التحقيقات، والأستاذ ثروت سامي حنا، مدير إدارة المشتريات، والأستاذ عبدالرحمن سالم، مدير إدارة الخدمات الداخلية، والأستاذ هاشم كمال، مدير إدارة الحركة والنقل، والدكتورة إنجي غنيم، مدير إدارة تنمية المواهب، والدكتورة رضوى إمام، مدير إدارة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الأولية.

وحول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إن الحركة شملت ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد، ولافتًا إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وتابع، مؤكدًا الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.