رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد مشروعات الطرق فى المدينة

دمياط معتز الشربيني

تفقد الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقة السيد المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية.

أعمال الطرق (سن+رابطة) بمنطقة شمال الحى السادس مجاورة 32 بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه ونسبة إنجاز الأعمال 65%.

وأكد رئيس المدينة على الالتزام التام بتنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى وجودة تنفيذ الأعمال مع البدء فى التجهيز لأعمال الزراعة بجزر محاور الطرق، وأن تلك الأعمال تآتى إستمرار لخطط التطوير الجارية بالمدينة فى كافة المحاور ومن أهمها قطاع الطرق بجميع احياء المدينة.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الجارية بالمدن الجديدة.