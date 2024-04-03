اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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حدث فى 24 رمضان.. مقتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبى

الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:00 ص
حدث فى 24 رمضان.. مقتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبى حدث في رمضان
كتب لؤى على

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شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام الشهر الفضيل واليوم نستعرض أهم ما حدث يوم 24 رمضان.

 

20هـ - الشروع في بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ليكون بذلك أول مسجد يبنى في الديار المصرية وفى كامل القارة الأفريقية.

 

354هـ - مقتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي أثناء عودته إلى الكوفة، بالنعمانية على يد فاتك بن أبي جهل الأسدى، وكان المتنبى قد نظم قصيدةً هجا فيها ابن شقيقة الأخير ضبة بن يزيد الأسدى العينى.

 

1393هـ - الكويت والبحرين والامارات توقف تصدير النفط نهائيًّا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وذلك تضامنًا مع مصر وسوريا في معركتهما ضد الإسرائيليين المحتلين والتي حققا فيها النصر لأول مرةٍ في حربِ العاشر من رمضان.







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