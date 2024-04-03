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جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى العملة بعابدين

الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:00 ص
جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى العملة بعابدين عملات اجنبية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء محاكمة عامل ، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.


وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطـــة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ) . 

بمواجهته إعترف بحيازته  للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وقرر بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين   لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 







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عابدين

النقـد الأجنبى

عقوبة حيازة النقد الأجنبى



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