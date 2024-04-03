جمعية شباب الأعمال: مستهدفات العمل الوطنى مبشرة لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري

كتب هانى الحوتى

تقدمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة أداء اليمين الدستورية للولاية الثالثة للرئيس.

وقال بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية تتطلع في الفترة الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مزيدًا من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال ترجمة وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستمرار في إطلاق مبادرات تمويلية وحوافز استثمارية واجرائية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات العمل الوطني.

أضاف "الشنواني"، أن الجمعية تسخر طاقاتها وأنشطتها من مختلف اللجان الاقتصادية وأعضائها لما يزيد عن 550 شركة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في خدمة الحكومة الجديدة وتحقيق مستهدفات العمل الوطني للرئيس.

وأكد أن حديث الرئيس السيسي عن تعزيز دور القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والاهتمام بالحوكمة واتباع نهج المصارحة والمشاركة وتعميق الحوار الوطني مبشر لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري خلال المرحلة الجديدة كما يسهم في الحفاظ على استدامة النمو وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومن جانبه أشاد الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال محمد أبو باشا، بوضع الرئيس السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية قطاع الصناعة والزراعة في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة بجانب التركيز على توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستمرار في تنفيذ مخططات التنمية العمرانية إلى جانب زيادة مساهمة قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي.

وأكد أبو باشا، أن لشباب الأعمال مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للحكومة في المرحلة الجديدة في الترويج لفرص الاستثمار والمشاركة بحلول لأية أزمات أو تحديات تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية.