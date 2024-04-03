تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا فى التصنيع الغذائى وجودة الأغذية

كتبت أسماء نصار

استقبل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية مجموعة من طلاب كلية الزراعة تخصص صناعات غذائية جامعة القاهرة لتدريبهم بأقسام المعهد المختلفة، حيث يتضمن البرنامج التدريبى التعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية من خلال التوسع الأفقى والرأسى فى الانتاج الزراعى والتعرف على رؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى ومساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد.

وتضمن البرنامج تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون – اللحوم والأسماك – الحاصلات البستانية (الخضر والفاكهة) – الأغذية الخاصة والتغذية – الألبان ومنتجاتها – المحاصيل الحقلية – الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.

من جانبه، أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف إلى إعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى وذلك من خلال تدريب الطلاب وإكسابهم الخبرة فى مجال التصنيع الغذائى وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية ورفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية من خلال التدريب العملى للطلاب على إجراء الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيولوجيا التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وأيضا تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على كل ماهو جديد فى طرق حفظ الأغذية سواء طرق الحفظ التقليدية أو الحديثة لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج والتداول علاوة على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة على البيئة وزيادة العائد الاقتصادى من خلال القيمة المضافة.