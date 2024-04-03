تكريم 190 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بالفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

نظم القائمون على كُتاب دار عثمان بن عفان الخاضع لإشراف مديرية أوقاف الفيوم والأزهر الشريف حفل لتكريم 190 من أبناء قرى ومركز سنهور القبلية حفظة القرآن الكريم وسط حضور جمع غفير من الأهالي ورجال الدين.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأ تكريم الطلاب والطالبات الذين أتموا حفظ كتاب الله، وتسليمهم دروع وشهادات تقدير.

وارتدى الطلاب الذين أتموا حفظ القرآن الكريم جلبابا أبيض وطاقية بيضاء، بينما ارتدت الطالبات عباءة وطرحة بيضاء، حيث كان اللون الأبيض هو الزي موحد، بالإضافة إلى وشاح يحمل اسم: دار عثمان بن عفان .

وحضر الحفل بعض من علماء الأزهر الشريف والأوقاف منهم الشيخ أحمد حسين خاطر مسؤل دار عثمان بن عفان، والشيخ أحمد إسماعيل، والشيخ هاشم الجرداوي، والشيخ علي ربيع، والشيخ علي كمال من علماء الأزهر الشريف، ومحمد عويس، ومحمد رمضان، ومعظم أهالي مركز سنهور القبلية والقري المجاورة.

وفي كلمته، أشاد الشيخ احمد خاطر مسؤل كتاب دار عثمان بن عفان، بدور أولياء الأمور في دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم متمنيا لهم دوام التوفيق.







