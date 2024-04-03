تكريم الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات بقطاع التعليم بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، حفل تكريم الأمهات المثاليات،بقاعة مجلس شئون التعليم والطلاب، وجاء الاحتفال تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

نظم للحفل عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، وفي بداية الحفل قدم الدكتور محمد عبد النعيم التهنئة للأمهات المثاليات، مشيراً إلى أن هذا التكريم المستحق يأتي إيمانًا بمكانة الأم الكبيرة، وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم.

وخلال الحفل- تم تكريم 10 أمهات مثاليات، من أمهات الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، تقديراً لدورهم في تميز أبنائهم.

ضمت لجنة التحكيم للمسابقة الدكتورة أمينة علي الدسوقي وكيل كلية الطب البيطري رئيسا للجنة، الدكتورة هناء شبيب عبد المقصود وكيل كلية التربية الرياضية عضوا، والدكتورة هبة محمد الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية عضوا.

وقد ضمت قائمة الأمهات المثاليات المُكرمات، الدكتور داليا منصور عميد كلية الطب البيطري عن أعضاء هيئة التدريس، السيدة إيناس أحمد محمد والدة الطالبة نشوة أحمد علي بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية عن اللجنة العلمية، رشا صبحي إبراهيم والدة الطالبة مريم محمد يحيى بكلية الحاسبات والمعلومات عن اللجنة الرياضية، شرين علي فرج والدة الطالبة منه محمد غنيم بكلية الحاسبات والمعلومات عن اللجنة الاجتماعية، مروة عمر منوفي والدة الطالب أحمد وائل محمد بكلية الحاسبات والمعلومات عن اللجنة الثقافية، أميمة عبد الفتاح بركات والدة الطالب عمر السيد محمد بكلية العلوم عن لجنة الجوالة، إيمان عطيه محمد والدة الطالبة آيه محمد موسى كلية الطب عن الأسر الطلابية، وأزهار عبد العاطي سيد والدة الطالبة هاجر خيري الشحات من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تكريم دعاء جمال الشوادفي إخصائية، و سلوى محمد علي خدمات معاونة.

بينما مُنحت جائزة اللجنة الفنية مناصفة بين كل من عايدة محمد عبد الجليل بكلية الطب ، و منى جوده محمد بشئون الطلاب المركزية.

فيما مُنحت جائزة لجنة أم الشهيد أماني عرفه محمد الشامي والدة الطالب محمد حسام محمد أبو الفتوح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.

