اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على تفاصيل الاتفاقية بين ميناء الإسكندرية وتشينغداو الصينى

الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:00 ص
تعرف على تفاصيل الاتفاقية بين ميناء الإسكندرية وتشينغداو الصينى جانب من الاتفاق
الإسكندرية أسماء على بدر

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وقعت ميناء الإسكندرية اتفاقية تعاون مع ميناء تشيتغداو الصينى وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية نحو توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة والكيانات الدولية للاستفادة من الخبرات الأجنبية والتعاون الاقتصادى واستقطاب الاستثمارات.
1- مقومات ودور ورؤية ميناء الإسكندرية.
2- التركيز على استراتيجية ميناء الإسكندرية للتحول إلى ميناء ذكى أخضر بالتوازى مع الحركة التطويرية والتوسعية فى المشروعات الاستثمارية المختلفة الجارية والمخطط تنفيذها فى الهيئة.

3- توفير كافة الخدمات اللوجيستية المرتبطة بسلاسل الإمداد ومن أبرزها توافر منظومة متطورة ومتكاملة للنقل متعدد الوسائط من نقل برى ونهرى وسكة الحديد.
4- سبل تعزيز التعاون فى المشروعات الاستثمارية وبناء القدرات وتدعيم حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
5- ميكنة المحطات وفقا لأعلى المستويات التكنولوجية وسبل نقل تكنولوجيا الموانئ الذكية والخضراء.
6- استقطاب الخطوط الملاحية العالمية.







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