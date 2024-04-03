تعرف على أهم إجراءات توصيل الغاز لعقار جديد

كتبت - مروة الغول

عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها عند توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وفى حال توصيل الغاز الطبيعى لعقار جديد فى منطقة سبق توصيلها بالغاز يجب إتباع الإجراءات التالية وكانت ..

١- يتقدم العميل بطلب طبقا للنموذج المعد لذلك بالإدارة المختصة بمقر شركة الغاز في المنطقة التابع لها .



٢- يتم إعداد معاينة على العقار وعلى الشقق والأجهزة الموجودة .



٣- فى حالة صلاحية العقار للتوصيل يتم تسليم العميل خطاب للحى المختص ولمركز المعلومات للحصول على موافقة الجهتين على توصيل الغاز الطبيعي وسداد تکالیف تصاریح مرکز المعلومات وإعادة الشيء لأصله للحى.

٤- بعد حصول العميل على التصاريح من مركز معلومات شبكات المرافق والحي المختص يتم تنفيذ خط الخدمة المغذي للعقار .

٥- يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة وتحويل الأجهزة بعد قيام العميل بسداد المستحقات .

٦- يشترط لتوصيل الغاز للعقار الجديد ألا تقل نسبة الإشغال لسكان العقار عن 85 % .

يذكر أنه خلال عام 2023 تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل أعباء استخدام اسطوانة البوتاجاز على المواطنين فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل بديلاً عن البوتاجاز حيث ساهمت خطط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة خلال العام في رفع اجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية الى نحو 5ر14 مليون وحدة سكنية مما يرفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن ويزيد من الوفر المتحقق فى استهلاك أسطوانات البوتاجاز التي تدعمها الدولة.

توصيل الغاز الطبيعى إلى 50 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2023.