تخطى 7 درجات ريختر.. زلزال تايوان الأقوى منذ 25 عاماً.. فيديوجراف

اعداد: شيماء بهجت - إسراء أحمد فؤاد

تعرضت تايوان، اليوم الأربعاء، لـ أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ أكثر من 25 عاما على الأقل، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وانهيار عدد كبير من المبانى، وإصدار تحذيرات بحدوث موجات تسونامى.

وقالت إدارة الإطفاء فى تايوان، إن الزلزال أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة المئات، فيما انهار ما لا يقل عن 26 مبنى معظمها في مقاطعة هوالين الجبلية شرقي البلاد.

وسجلت مشاهد مرعبة خلال زلزال تايوان الذي ضرب تايوان، اليوم الأربعاء، ومن أكثر المشاهد المثيرة في الزلزال هو ميلان أحد الأبنية بشكل كبير على إحدى قواعده السفلية من دون أن يسقط بشكل كامل.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن لمساعدة السكان على الخروج من مبنى منهار فى مدينة هوالين فى تايوان بعد أن ضرب زلزال شديد الجزيرة تخطت قوته 7 درجات.

وقال أحد مسؤولى إدارة الإطفاء في مكان الحادث إن المبنى، الذي ترك مائلا بعد الانهيار، كان غير مستقر إلى حد كبير أثناء عملية الإنقاذ، وأشار المسؤول إلى أن الفرق بحاجة إلى ضمان سلامتها قبل سحب الأشخاص.