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تأجيل محاكمة متهم بقضية "أحداث كفر حكيم" لجلسة 2 يونيو

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:33 م
تأجيل محاكمة متهم بقضية "أحداث كفر حكيم" لجلسة 2 يونيو المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة متهم وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"، لجلسة 2 يونيو للمرافعة.

 

يذكر أن المتهمين في هذه القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 







احداث كفر حكيم

الجنايات

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