بيضة واحدة يوميا تزيد معدلات ذكاء الطفل وتعزز مناعته

كتبت مروة هريدى

عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي الكامل للأطفال خاصة خلال سنوات النمو، فيجب على الأمهات البحث عن الخيارات الصحية لتعزيز نمو طفلك، وأشار تقرير موقع "تايمز أوف انديا" إلى أن تناول طفلك بيضة واحدة يوميًا يزيد معدل الذكاء لديه ويعزز نمو الدماغ بشكل صحي.



يعد البيض واحدًا من أغنى مصادر العناصر الغذائية، وإذا تم تقديم بيضة واحدة للأطفال يوميًا، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الذكاء لديهم بمقدار 15 نقطة، كما أنه يعزز الوظيفة الإدراكية، وبناء العضلات، ويعزز المناعة لدى الأطفال.



البيض غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الأحماض الأمينية والحديد والفيتامينات والمعادن والكاروتينات، بالإضافة إلى العناصر الغذائية المقاومة للأمراض مثل اللوتين وزياكسانثين، أيضًا، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutritional Neuroscience والتي شملت 79 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا، لوحظ أن البيض يحسن الأداء المعرفي.



وفقًا للخبراء، فإن تناول بيضة واحدة يوميًا يمكن أن يمنح جسمك ما يصل إلى 75-76 سعرًا حراريًا، و7-8 جرامًا من البروتين، و5 جرامًا من الدهون، و1.6 جرامًا من الدهون المشبعة، بالإضافة إلى عدد كبير من العناصر الغذائية التي لا تساعد فقط في بناء العضلات وتعزيز المناعة ولكنه يساعد أيضًا في تجديد الخلايا والأنسجة.



أوضح الخبراء أنه مع وجود أكثر من 6 جرام من البروتين لكل بيضة، فهو الخيار الأمثل لتلبية ما يقرب من نصف المدخول الغذائي الموصى به للأطفال الصغار وما يقرب من ثلث المدخول الغذائي الموصى به للأطفال الأكبر سنًا.

ما هو الوقت المناسب لتناول الأطفال البيض؟

يوصى الخبراء بإدخال بيضة كاملة مطبوخة جيدًا في النظام الغذائي لطفلك في السنة الأولى من حياته، على أن يكون ذلك بعد أو 6 أشهر من ولادته وليس قبل ذلك، حيث وجدت الدراسات أن إدخال البيض في نظامهم الغذائي في سن مبكرة يساعد الأطفال على تطوير القدرة على تحمل تناوله فيما بعد وقد يقلل من خطر الحساسية منه، بينما قد يؤدي تأخير إدخال البيض إلى زيادة فرصة الإصابة بحساسية الطعام.

فوائد البيض في النظام الغذائي

البيض غنى بـ 13 نوعًا مختلفًا من الفيتامينات والمعادن، فهو يحتوي على الكولين، وهو عنصر غذائي يساهم في نمو الدماغ الصحي، كما أنه غني باليود والحديد والبروتين عالي الجودة ودهون أوميجا 3 والفيتامينات A وD وE وB12، لذلك فإن تناول الأطفال بيضة واحدة خاصة فى وجبة الإفطار يمكنها تعزيز مستويات الشبع لدى الطفل وتقليل الجوع أيضًا.

