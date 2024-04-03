انتظام امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس.. صور

كتب محمود طه حسين

انتظمت صباح اليوم الأربعاء، تقييمات الطلاب بامتحان شهر مارس داخل المدارس، حيث أكدت المديريات التعليمية والإدارات متابعة انتظام حضور الطلاب وعقد الامتحانات فى مواعيدها، مشددة على ارتفاع حضور التلاميذ فى جميع الصفوف المقرر عقد امتحانات لها وفق الجداول التى تم إعلانها، مشيرة إلى أن الامتحان يهدف إلى تقييم الطلاب فى منهج شهر مارس.

وكانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور أبنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييمات يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.

وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لأنه لا يوجد إعادة للتقييمات.



امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس



امتحانات شهر مارس لصفوف النقل



انتظام امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس