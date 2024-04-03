المشدد 15 سنة لفتاة و2 آخرين تركوا طفلة رضيعة أمام مسجد ليلا بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم ، بمعاقبة كل من " ز.م.ع" و" ه.ع.ا" و" م.ع.ال"، بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم ، بالشروع فى قتل طفلة رضيعه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28937 لسنة 2022 قسم شرطة العامرية أول،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهمين، بترك طفلة حديث الولادة بحوار مسجد، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه عند ذهاب المواطنين بمنطقة عبد القادر لأداء فريضة الفجر أبصروا طفلة رضيعة حديثة الولادة متروكة بجوار المسجد عاريا وعليها آثار دماء فأخذها أحد رواد المسجد لتقديم الرعاية الصحية لها وإبلاغ الشرطة، وكشفت التحقيقات إلى قيام المتهمة الأولي "ز.م.ع" طالبة و" ه.ع.ا" والدتها و " م.ع ال" عامل والد المتهمة الأولي، بأن قامت المتهمة الأولى بوضع الطفلة فى مكان مخصص لذلك بمساعدة والديها المتهمين الثانية والثالث، وقاموا بتركها في حالة تعرض حياتها للخطر في الطريق العام أمام مسجد قاصدين إزهاق روحها والتخلص منها وتركوها وفروا هاربين، وتبين من تقرير الطب الشرعي، واعترافات المتهمين أن المجني عليها الطفلة نجله المتهمة الأولي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.