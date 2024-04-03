المدارس تواصل تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس

كتب محمود طه حسين

واصلت المدارس تقييم الطلاب فى امتحانات شهر مارس، حيث تجرى المدارس امتحانات فى منهج شهر مارس لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، حيث يعقد الامتحان فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية وفق الجدول المعلن من قبل الإدارات التعليمية والمدارس، وتستمر التقييمات حتى مطلع الأسبوع المقبل قبل الدخول فى إجازة عيد الفطر المبارك.

كانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.

وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لانه لا يوجد إعادة للتقييمات .