الكهرباء: 30 مليار دولار لعمل توسعات بالشبكة استعدادا لمشروعات الطاقة المتجددة

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تخصيص 30 مليار دولار لعمل توسعات بالشبكة الكهربائية استعدادا لدمج القدرات المتوقع إضافتها خلال السنوات المقبلة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار خطة الدولة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة ل42% بحلول 2030 وخفض نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعي فى إنتاج الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء والهيدروجين الاخضر من الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح بقدرات تصل إلى 126 الف ميجا وات على الشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وأضاف المصدر أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في مجال الهيدروجين الاخضر يصل إلى أكثر من 85 مليار دولار، ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويا كميات من الهيدروجين الاخضر تصل إلى مليون 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030 من خلال الأعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ومن المخطط أن يتم إنتاج 5 ملايين 800 ألف طن سنويا بحلول 2040 بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة وسيكون متاح للتصدير 3 ملايين 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الاخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى انتاجا للهيدروجين الأخضر بالعالم.