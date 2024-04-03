الكهرباء: استمرار وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية ملتزم بقرار الدكتور مصطفى مدبولى بـ وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدءا من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية الشهر الكريم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم الاستمرار في وقف تخفيف الأحمال وعدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين خلال إجازه عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الهدف من عدم تخفيف الأحمال هو رفع الأعباء عن المواطنين خلال إجازة العيد.

وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق قرار وقف تخفيف الأحمال بدءا من أول يوم في شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك لحين إصدار قرارات جديدة من قبل مجلس الوزراء، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.



