الصحة العالمية: 4.5 مليار شخص لم يحصلوا على تغطية الخدمات الصحية فى 2021

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمي 2024، يوم الأحد الموافق 7 ابريل ، تحت شعار"صحتي حقي".

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن هناك حوار رفيع المستوى بين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في يوم الصحة العالمي الذي يوافق يوم الأحد 7 أبريل، تحت شعار "صحتي حقي" ، والذى يدافع عن حق الجميع، في كل مكان، في الحصول على خدمات صحية جيدة، والتعليم، والمعلومات، فضلا عن مياه الشرب المأمونة، والهواء النظيف، والتغذية الجيدة، السكن الجيد، والعمل اللائق والظروف البيئية، والتحرر من التمييز.

تعترف 140 دولة على الأقل بالصحة كحق من حقوق الإنسان في دساتيرها، لكن أكثر من 4.5 مليار شخص لم يحصلوا على تغطية كاملة بالخدمات الصحية الأساسية في عام 2021.

في يوم الاثنين الموافق 8 إبريل، سيعقد حوار رفيع المستوى بين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصحة العالمية.

وسينظر هذا الحدث في كيفية مواصلة النهوض بحقوق الإنسان في مجال الصحة، حتى في مواجهة حالات الطوارئ الخطيرة.

