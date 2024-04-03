السلطة الفلسطينية تعيد تقديم طلب نيل العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة

وكالات الأنباء

طلبت السلطة الفلسطينية رسميا، من مجلس الأمن الدولى، تجديد النظر فى طلب قدمته فى 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية فى الأمم المتحدة.

وقال المبعوث الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري ينعقد في 18 أبريل بشأن الشرق الأوسط لكن لم يتحدد موعد للتصويت بعد.

وجاء في رسالة للسفير الفلسطينى في الأمم المتّحدة رياض منصور، وأحيلت وفقا للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولى، بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفنى أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولى مجددا خلال أبريل 2024 في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّه المجلس مذّاك.

وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة دولة مراقب غير عضو فى الأمم المتّحدة.

من جهتها، قالت رئاسة مجلس الأمن التي تسلّمتها مالطا منذ أبريل، تلقينا الرسالة وسنجري مشاورات ثنائية لتحديد سبل المضي قدما.

وتلقى الفلسطينيون دعم ممثلي الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت الرسالة، نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوا تعترف بدولة فلسطين، مذكّرة بأن طلب 2011 لا يزال معلّقا.