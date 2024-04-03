السكرتير العام المساعد للإسماعيلية يشهد احتفال تكريم حفظة القرآن.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

نظَّمت أحد مؤسسات العمل الخيري للتنمية احتفالًا لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الإسماعيلية، تحت شعار "إنَّا نزلنا الذكر وإنَّا له لحافظون"، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبحضور ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية، نيابة عن محافظ الإسماعيلية والشيخ إسماعيل أحمد وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ السيد عطية، مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد عبد المعبود مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة الوعظ بالإسماعيلية ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تم الاحتفال وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الدكتور محمد عبد المعبود، مدير عام الدعوة بالمديرية وعضو لجنة التحكيم، موضحًا أنه تقدم للمسابقة 648 طالب وطالبة حيث أُجريت على ثلاثة مستويات تم تصفيتهم في المستوى الأول لـ 148 طالب وطالبة، وتم تشكيل لجنة من وزارة الأوقاف قامت باختيار العشر الفائزين، تلا ذلك كلمة الأزهر الشريف التي ألقاها الشيخ أشرف السعيد، والتي تحدث فيها عن فضل قراءة وحفظ القرآن الكريم، ثم فقرة الإنشاد الديني.

وهنأ السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية جميع الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى جهود المؤسسات الاجتماعية في تحفيز الشباب على حفظ القرآن الكريم والمشاركة في كافة الأنشطة الاجتماعية، كما هنأ الشعب المصري كله لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة، مشيدًا بدور مديرية الأوقاف والأزهر الشريف في المسابقة، متمنيًا مزيد من المسابقات، خاصة في الأحاديث والسيرة النبوية، وفي الختام تم تكريم العشرة فائزين من حفظة القرآن الكريم كاملًا.

وجاء في المركز الأول يوسف عادل عباس أحمد، المركز الثاني إبراهيم محمد منتصر محمد، الثالث محمد أبو مدين أحمد محمد، الرابع محمد أحمد محمد علی محمد، الخامس نریمان محمد السيد محمد، السادس إسراء أحمد السيد عبد الحميد، السابع مياده السيد حامد عبد الله، الثامن نور أحمد محمد عطية محمد، التاسع حبيبة موسى عبد الرحمن محمد، العاشر شروق محمد مجدى حسن، حيث جاءت قيمة الجوائز مليون جنيه مقدمة من المؤسسة، وسوف تقام هذه المسابقة سنويًّا، لتحفيز الشباب من سن 6 سنوات حتى 35 سنة، بهدف غرس حب كتاب الله في النشأ والشباب.



احتفال تكريم حفظة القرآن الكريم (1)



احتفال تكريم حفظة القرآن الكريم (3)



احتفال تكريم حفظة القرآن الكريم بالإسماعيلية



تقديم جوائز بقيمة مليون جنيه لعشر فائزين (1)



تقديم جوائز بقيمة مليون جنيه لعشر فائزين (2)



تقديم جوائز بقيمة مليون جنيه لعشر فائزين (4)



تقديم جوائز بقيمة مليون جنيه لعشر فائزين (5)



تقديم جوائز بقيمة مليون جنيه لعشر فائزين (6)



تقديم جوائز بقيمة مليون جنيه لعشر فائزين (7)



تقديم جوائز بقيمة مليون جنيه لعشر فائزين (8)