اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2024 06:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الخصاونة: مواقف الأردن المشرِّفة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة "ثابتة وراسخة"

الأربعاء، 03 أبريل 2024 05:00 ص
الخصاونة: مواقف الأردن المشرِّفة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة "ثابتة وراسخة" رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، أن مواقف الأردن المشرِّفة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة "ثابتة وراسخة"، مثمنا في هذا السياق، مواقف الملك عبدالله الثَّاني، ووقوفه أيضا مع مختلف القضايا العربيَّة العادلة.

وقال الخصاونة - خلال رعايته إطلاق النُّسخة الثَّانية من مبادرة البنوك لدعم جهود وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة - إن "ما يحكمنا في التَّضامن مع الأشَّقاء الفلسطينيين وقضيَّتهم العادلة هو المصلحة والحقوق الفلسطينيَّة المشروعة.. فالأردن - بقيادة الملك عبدالله الثَّاني - يؤدِّي دوراً طليعيَّاً تجاه أشقَّائنا الفلسطينيين، والدَّم الأردني امتزج بالدَّم الفلسطيني على الدَّوام منذ نشوء القضيَّة الفلسطينيَّة وعلى مختلف مراحلها". وشدد على أنه "لا أحد يستطيع أن يزايد" على مواقف الأردن مع القضية الفلسطينية.







الخصاونه

الاردن

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار الاردن

حرب غزه

غزه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة