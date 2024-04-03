الحكومة الروسية: نجحنا فى إعادة توجيه جميع صادراتنا من النفط لأسواق جديدة

موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، أن بلاده نجحت فى إعادة توجيه جميع صادراتها من النفط إلى أسواق جديدة، وذلك بعد أن واجهت هذه الصادرات شتى أشكال العراقيل في إطار العقوبات الغربية.

وقال نوفاك في مقال نشرته مجلة سياسة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء، إن أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ استوعبت 80% من إجمالي صادرات النفط، و35% من صادرات المشتقات النفطية الروسية.

وأضاف أن حجم الاستثمارات، التي تم ضخها في صناعة النفط الروسية، ارتفع العام الماضي إلى 2.7 تريليون روبل من 2.2 تريليون عام 2020".

وتابع أن الأثر التراكمي على الميزانية الروسية من اتفاق "أوبك+" بلغ 30 تريليون روبل على شكل عائدات إضافية.

يُذكر أنه منذ عام 2022 فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا شملت قيودا على صادرات النفط، وترى السلطات الروسية أن هذه العقوبات فشلت وأدت خلافا لتوقعات الغرب إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي، الذي تفوق على اقتصادي بريطانيا وألمانيا بتعادل القوة الشرائية.