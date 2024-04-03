التحالف الوطنى يوزع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأسر فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن المؤسسة قامت خلال شهر رمضان المعظم بتوزيع 5000 كرتونه مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة سوهاج وذلك من خلال المتطوعين حيث تم إيصال كرتونه المواد الغذائية إلى المستهدفين بالقرى طبقا لبرنامج وخريطة محدده مسبقا صرح بذلك محمد ربيع مسؤل التنفيذ بمحافظة سوهاج.

وأضاف أنه اليوم وتحت شعار "لمة الصعايدة" نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إفطار جماعي لعدد 600 متطوع من محافظات صعيد مصر "بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر – أسوان"

ويعتبر هذا الإفطار هو ختاما لأعمال متطوعي صناع الحياة في شهر رمضان، حيث يوجد للمؤسسة 17 مطبخ في محافظات الصعيد لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفديين بالمحافظات السبعة وخلال شهر رمضان المبارك تستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

ولم تكتفي المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد.

كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.