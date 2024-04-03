البورصة المصرية.. البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بتداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تقترب من 978.7 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 27665 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 33749 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 11803 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 6328 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 8989 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.92% ليصل إلى مستوى 7756 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والدولية للأسمدة والكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات القناة للتوكيلات الملاحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 9 آلاف سهم، 4 ملايين سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، وباع مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما عدد 66.5 ألف سهم، 497.2 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 66.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 11.3 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 6750 سهم، 932.9 ألف سهم، 383.1 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 6 آلاف سهم، 600 ألف سهم، 1213 سهم، 1.9 مليون سهم، 101.8 ألف سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 298.1 ألف سهم، 7352 سهم.

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، شراء المساهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدد 85 ألف سهم بسعر 11.53 جنيه بقيمة إجمالية 980.5 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 80.76% إلى 81.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.