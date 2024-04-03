الاتصالات: لدينا 4563 مكتب بريد و4.88 مليون مستفيد من صرف المعاشات عبر منافذ الهيئة

كتبت هبة السيد

14.56 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من البريد فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023



كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفاع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 4563 مكتب بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 4345 مكتب بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022 بمعدل نمو سنوي %5.02.

وبلغ متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد نحو 23.536 ألف مواطن بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023

مقارنة بنحو 24.28 ألف مواطن خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022 وبمعدل تغير سنوي %3.

عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد

بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد نحو 4.88 مليون مستفيد بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 4.84 مليون مستفيد بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022.

قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد 14.56 مليار جنيه بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 11.69 مليار جنيه بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2022.

ويتم تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية فى ضوء رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البريد المصرى وزيادة فروعه والتوسع فى الخدمات التى يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجى العالمى.

وعلى مدار 5 سنوات تم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية تشمل مكاتب بريد، وأكشاك بريدية، كما تتجه هيئة البريد لتزويد مكاتبها بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية فى يونيو المقبل ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.