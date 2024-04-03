الإدارات التعليمية تعقد امتحانا تجريبيا لأولى وثانية ثانوى على التابلت

كتب محمود طه حسين

أعلنت إدارات تعليمية عن عقد امتحان تجريبي لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث تم وضع الأسئلة من قبل التوجيه ولا يحتسب عليه درجات، ولكن يتم عقده لتجريب كفاءة المنظومة وكفاءة التابلت المسلم للطلاب، موضحة أن تحديد المدارس بحسب نوعية الامتحان الإلكترونى من اختصاص الوزارة بحسب رويتها للمدرسة من حيث تغطية الانترنت الحكومي من عدمه مع مراعاة المدارس العاملة بنظام local تختار الخيار الأول على منصة الامتحان بينما المدارس العاملة بنظام sector تختار الخيار الثاني ويحدد القطاع طبقا لما هو مطبوع في كود الطالب.

وشددت على عدم توزيع الاكواد على الطلاب الا فى يوم الاختبار بوقت كافي تجنبا للمشكلات التي تظهر بسب توزيع الاكواد قبلها بأيام والتأكد من اسم المادة التي سوف يودى فيها الطالب الامتحان علما بأن هناك مادتين سوف يتم الامتحان فيهم في نفس اليوم بأكواد مختلفة وتشعيب مختلف

واكدت على ضرورة التنبيه على جميع الطلاب بضرورة احضار التابلت الخاص بهم مشحون كهرباء والتنبيه على جميع الطلاب بهذا الأمر.