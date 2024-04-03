الأقصر الأزهرية تشهد الاستلام الابتدائى لصيانة معهد المدامود للفتيات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن إجراء فعاليات الاستلام الابتدائى لعملية صيانة معهد المدامود، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لرفع كفاءة المعاهد الأزهرية، وتحت ظل قيادة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله، ودعم وكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية والأمين العام للأزهر.

وتم إجراء فعاليات الاستلام الابتدائى لعملية صيانة معهد المدامود الابتدائى فتيات إعدادى وثانوى، بتوجيه ودعم مباشر من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وتحت إشراف قيادات الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، وهم كل من المهندس أحمد بغدادى بدرى مدير الإدارة الهندسية، والمهندس عمر محمد رشيدى المشرف على الأعمال الإعتيادية، والمهندس محمد عبدالفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، ورمضان أحمد مصطفى فنى العملية، وتنفيذ شركة عابدين أبو المجد محمد للمقاولات العامة، وضمت لجنة الاستلام الابتدائى كل من المهندس ياسر عرفة منطقة أسيوط الأزهرية، والمهندس إيهاب حمودة منطقة أسيوط الأزهرية، والمهندس عاطف أحمد ولقبه عبيد بمنطقة قنا الأزهرية، وتم توجيه كامل الشكر والتقدير للإدارة المركزية للشؤون الهندسية، ممثلة فى الإدارة العامة لصيانة المبانى والإنشاءات والإدارة العامة للكهرباء والميكانيكا.

ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه تم خلال العام الدراسى الحالى، العمل فى خطة المعاهد لتطويرها داخل 7 معاهد أزهرية، وهى ما يلي:- (إحلال معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى - ترميم وإنشاء جناح بمعهد فتيات البياضية إعدادى وثانوى - إنشاء معهد الدويكات بنين + فتيات إعدادى وثانوى - إحلال معهد حسب ربه الابتدائى - إحلال معهد بنين منشأة العمارى إعدادى وثانوى - إحلال معهد الأقالتة الابتدائى - إنشاء جناح بمعهد طود البعيرات الابتدائى).

تسليم أعمال صيانة معهد المدامود الابتدائي فتيات إعدادي وثانوي



صيانة معهد المدامود الابتدائي فتيات إعدادي وثانوي