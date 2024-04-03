اليوم السابع
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الأطفال بهجة الطائفين حول الكعبة يلتقون معهم الصور ويهدون لهم الحلوى.. صور

الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:52 م
الأطفال بهجة الطائفين حول الكعبة يلتقون معهم الصور ويهدون لهم الحلوى.. صور الأطفال بهجة الطائفين حول الكعبة
كتبت رباب الجالي

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فى مشاهد مبهجة للطائفين حول الكعبة تواجد الأطفال من مختلف الجنسيات فى الطواف بصحبة أبائهن مهللين ومكبرين ومرددين الأدعية فى الليال العشر الأخيرة من شهر رمضان.


وحرص الطائفين على منح الأطفال الهدايا من الحلوى وإلتقاط الصور معهم والتقرب منهم خلال الطواف خاصة انهم أبرار لا يحاسبون وتغشاهم رحمة الله، وينشرح صدر الطائفين ويتفائلون كثيرا عند رؤيتهم للأطفال خلال الطواف خاصة عند الدعاء ما بين الركن اليمانى والحجر الأسود "ربنا آتنا فى الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ياعزيز ياغفار يارب العالمين".


وحذر المركز الوطنى للأرصاد فى السعودية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من المملكة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.


وتشمل المناطق المتوقعة هطول الأمطار الرعدية: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وتصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبى، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

اصطحاب الأطفال أثناء تأدية العمرة
اصطحاب الأطفال أثناء تأدية العمرة

 

اصطحاب الأطفال أثناء أداء العمرة
اصطحاب الأطفال أثناء أداء العمرة

 

اصطحاب الأطفال أثناء تأدية العمرة
اصطحاب الأطفال أثناء تأدية العمرة

 

بهجة الأطفال فى الحرم
بهجة الأطفال فى الحرم

 

بهجة الطفلة أمام الكعبة
بهجة الطفلة أمام الكعبة

 

أحد الأطفال داخل الحرم
أحد الأطفال داخل الحرم

 







شهر رمضان

الطائفين حول الكعبة

الركن اليمانيّ

الحجر الأسود




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