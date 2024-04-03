الأرصاد: انخفاض فى الحرارة بمعدل 4 درجات بدءا من الأحد المقبل

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لارتفاع قيم دراجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية ، بتسجيل درجة حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات، حيث إن العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.



أوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى»، أننا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي لزيادة في فترات سطوع الشمس أثناء النهار وبالتالي ارتفاع الحرارة.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية اليوم أثرت على الرؤية الأفقية في أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات البحرية، مؤكدة على استقرار الحالة الجوية اليوم.

وتوقعت استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى السبت القادم، منوهة بأنه اعتبارًا من يوم الأحد، سنتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل 4 درجات مئوية، مع نشاط في سرعات الرياح في معظم الأنحاء، بجانب فرص لسقوط الأمطار في السواحل الشمالية للبلاد.