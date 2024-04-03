اعترافات لص متعلقات السيارات بالقاهرة: سرقت 3 هواتف بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى عامل أمام جهات التحقيق في القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات في القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل السيارات بأسلوب المغافلة، والبضغط عليه أرشد عن هاتف محمول "من متحصلات نشاطه".

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.