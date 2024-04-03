ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 32975 والإصابات إلى 75577

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى 7 من أكتوبر الماضى.

ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75577 منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59 مواطنا، وإصابة 83 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينييين، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ180.

واستشهد 5 فلسطينيين، وأصيب 10 آخرون، جراء قصف مدفعية الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مدينة خان يونس.

وأضاف، أن 3 مواطنين آخرين استشهدوا، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف مدفعي استهدف منازل المواطنين جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في مدينة غزة، منها الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، نقلوا على أثرها إلى المستشفى المعمداني في المدينة.