ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 89.12 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم، إذ أدّى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، وتصاعد التوتر الجيوسياسي إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من نقص الإمدادات.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 20 سنتًا، أي ما يعادل 0.22%، محققًا 89.12 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 17 سنتًا، أي 0.2% ليصل إلى 85.32 دولار للبرميل، وكان الخامان قد ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر في الجلسة السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن جهة أخرى تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.