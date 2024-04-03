إصابة 8 بمركب نيلى بالقاهرة بسبب الألعاب النارية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة بإصابة 8 أشخاص "من بينهم 5 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم" حال استقلالهم مركب نيلية بدائرة القسم, نتيجة سقوط ألعاب نارية على المركب تسببت فى تكسير أكواب زجاجية وتطاير قطع الزجاج، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

بالفحص تبين قيام (6 طلاب- مقيمين بمحافظة القليوبية) يستقلون دراجات هوائية بإلقاء ألعاب نارية أثناء مرور المركب.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضافوا بأنهم أثناء قيامهم باللهو أعلى كوبرى ١٥ مايو سقطت قطعة ألعاب نارية على المركب فلاذوا بالفرار عقب سماعهم أصوات صياح مستقلى المركب، وأقروا بتحصلهم على الألعاب النارية من (بائع متجول "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) تم ضبطه، وبحوزته (1162 قطعة ألعاب نارية وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.