إصابة 6 عمال إثر حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - المطرية

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 6 عمال، اليوم الأربعاء، اثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

استقبل مستشفى الزهور المركزى، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل، كل من: محمد محمد التميمى ابو الحسن، وعلى عبده المرسى، انور انور ابراهيم، احمد احمد مصطفى، محمد حسين على الخضرى، وعمرو زغلول عبد الوهاب، مصابين بإصابات مختلفة اثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.



