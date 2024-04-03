اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 6 عمال إثر حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - المطرية

الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:52 ص
إصابة 6 عمال إثر حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - المطرية حادث تصادم - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 عمال، اليوم الأربعاء، اثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

استقبل مستشفى الزهور المركزى، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل، كل من: محمد محمد التميمى ابو الحسن، وعلى عبده المرسى، انور انور ابراهيم، احمد احمد مصطفى، محمد حسين على الخضرى، وعمرو زغلول عبد الوهاب، مصابين بإصابات مختلفة اثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.


 







بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

حادث بورسعيد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة