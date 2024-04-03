إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن المصاب كان مترجلا بطريق الوحات الصحراوى وأثناء عبوره الطريق صدمته سيارة كانت قادمة فى اتجاهه مما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

وفور تلقى بلاغا أعلى طريق الواحات الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.