إحلال كوبرى روميل وممشى زجاجى ضمن مخطط محافظة مطروح للتطوير السياحى

مطروح – حسن مشالي

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عدد من المقترحات لتطوير بعض المواقع بالمحافظة، بما يليق بمكانتها السياحية، من بينها مقترح إحلال وتجديد كوبري روميل بما يليق بمكانة مدخل الشاطئ وشهرته السياحية، والذى أعده جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، من خلال تصميمات لكوبري لاند مارك معدنى طائر، وفق تصميمات هندسية وإنشائية على شكل سمكة، ويضم ممشى زجاجي سياحى من الجانبين.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام مديرية الإسكان و محمود امبابى مدير إدارة التخطيط و محمد إبراهيم مراقب عام الحسابات بالمحافظة.

ويتضمن تطوير الكوبري إنشاء 8 محلات تجارية، أعلى بحيرة روميل الذي يمر من وسطه طريق للسيارات في الاتجاهين، مع تركيب أعمدة ديكورية واضاءات ليلية.

كما تم مناقشة مقترح إنشاء عمارة سكنية، بموقع عمر افندى القديم في شارع الإسكندرية، على مساحة ٣٠٠ متر، تشمل دور ارضي به محلات وطابقين مكاتب إدارية و 5 طوابق وحدات سكنية.

ووجه محافظ مطروح، بإعادة دراسة مقترح مكونات العمارة والتصميمات المقترحة بالوحدات السكنية، من حيث إعادة تقسيم الوحدات السكنية، بما يحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لإمكانياتها وموقعها المتميز والتسويق الجيد لها.